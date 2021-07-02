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Баутиста Агут обыграл Кепфера в третьем раунде Уимблдона

19:02
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Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут победил немца Доминика Кепфера (7:5, 6:1, 7:6 (7:4)) в матче третьего раунда Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 20 минут. Следующим соперником испанца станет победитель пары Денис Шаповалов (Канада) — Энди Маррей (Великобритания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:5, 6:1, 7:6 (7:4)

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Евгений Петров все материалы автора

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