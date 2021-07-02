Российская теннисистка Сизикова подала жалобу на клевету в прокуратуру Парижа

Российская теннисистка Яна Сизикова подала жалобу прокурору Парижа, сообщает 2 июля ТАСС. Она пожаловалась на распространение клеветнических обвинений в ее адрес. 3 июня ее задержали в Париже на 24 часа в связи с подозрениями в спортивной коррупции.

«Яна подала жалобу на клеветнические обвинения прокурору Парижа», — сказал адвокат россиянки Фредрик Бело. — Этим заявлением мадам Сизикова желает, чтобы ее статус потерпевшей был признан в этом деле. Те, кто начали вести клеветническую кампанию с целью нанести ущерб ее репутации, должны быть найдены и понести наказание».

По данным Le Parisien, россиянку подозревали в умышленном проигрыше парного матча на «Ролан Гаррос» в 2020 году. Через сутки после задержания ее отпустили на свободу.