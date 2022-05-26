Циципас за 4 часа обыграл 134-ю ракетку мира во втором круге «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл чеха Зденека Коларжа во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 4 часа 6 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 7:6 (9:7).

Циципас 25 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 12. На счету Коларжа, 134-й ракетки мира, — девять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге турнира Циципас сыграет с Микаэлем Имером из Швеции, который ранее одержал победу над Дэниэлем Эвансом (6:3, 3:6, 6:2, 6:3).

В другом матче второго круга Янник Синнер обыграл Роберто Карбальес Баэна (3:6, 6:4, 6:4, 6:3). Следующим его соперником станет Маккензи Макдональд (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Зденек Коларж (Чехия, Q) — 6:3, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 7:6 (9:7)

Микаэль Имер (Швеция) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 29) — 6:3, 3:6, 6:2, 6:3

Янник Синнер (Италия, 11) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 3:6, 6:4, 6:4, 6:3