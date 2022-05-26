Александрова о матче с Бегу: «Я старалась сделать все возможное, но похоже, что правила были против меня»

Александрова прокомментировала поведение Бегу, которая во время матча бросила ракетку и попала ею в зрителей

Российская теннисистка Екатерина Александрова подвела итоги своего выступления на «Ролан Гаррос».

«Очень разочарована, что так вылетела из RG, я старалась сделать все возможное, но похоже, что правила сегодня были против меня. Этого не должно было произойти. Надеюсь, после сегодняшнего матча правила будут улучшены для безопасности всех. Мы несем ответственность за свою ракетку», — написала Александрова в соцсетях.

Во время матча соперница россиянки Ирина Бегу выкинула ракетку, которая отскочила от корта и попала в зрителей на трибуне. Судья остановил игру и вызвал на корт супервайзера. Румынская теннисистка получила предупреждение, но не была дисквалифицирована.

Александрова в итоге уступила Бегич во втором круге «Ролан Гаррос» со счетом 7:6, 3:6, 4:6. В третьем круге турнира рымынка встретится с Леолией Жанжан из Франции.