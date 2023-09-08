Гауфф планирует посмотреть аниме после выхода в финал US Open

Американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала победу над чешкой Каролиной Муховой (6:4, 7:5) в полуфинале US Open.

«Спасибо всем огромное. Некоторые из болельщиков были настолько громкими, что я не знаю, в порядке ли мои уши. Но будьте еще громче! Я выросла, наблюдая за этим турниром, поэтому для меня очень много значит участие в финале. Сейчас много поводов для празднования, но работа еще не завершена, и надеюсь, вы поддержите меня в субботу.

Я не заметила, что Наоми Осака была на трибунах, но спасибо ей, что пришла. Я помню момент, который произошел на этом корте три года назад, и он очень много значил для меня. Чем займусь сейчас? Пресса, восстановление, просмотр какого-нибудь аниме – я посмотрела буквально четыре или пять серий «Моя геройской академия». Возможно, я посмотрю часть матча, а может и нет. Честно говоря, я даже не думал так далеко вперед», - цитирует BBC Гауфф.

Вторая финалистка определится в матче Мэдисон Кис — Арина Соболенко.