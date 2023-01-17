Фритц в четырех сетах обыграл Басилашвили в первом круге Australian Open

Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл Николоза Басилашвили из Грузии в первом круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, 4:6, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты.

9-я ракетка мира Фритц 32 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету 90-й ракетки мира Басилашвили — 9 эйсов, 11 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 25-летний американец сыграет с победителем матча Цен Чуньсинь (Тайвань) — Алексей Попырин (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Тэйлор Фритц (США, 8) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:4, 6:2, 4:6, 7:5