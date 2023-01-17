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Сегодня, 07:57

Рублев: «Всегда непросто играть против Тима. Сегодня очень жарко, рад, что смог победить за три сета»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом (6:3, 6:4, 6:2) в первом круге Australian Open.

«С Домиником всегда непросто играть, к тому же, мы с ним очень хорошие друзья. Сегодня в Мельбурне очень жарко, я рад, что победил в трех сетах и могу сохранить немного сил на следующий матч. Чем жарче, тем сложнее думать, принимать правильные решения и двигаться, потому что организм быстрее истощается. Но когда ты вспоминаешь, что соперник находится в таком же положении, становится немного легче. Это помогает, и ты просто стараешься показать свою лучшую игру», — приводит официальный сайт Australian Open слова Рублева.

Во втором круге турнира Рублев встретится с победителем матча Макс Перселл (Австралия, Q) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Доминик Тим
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