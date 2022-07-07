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Сегодня, 05:28

Фритц считает поражение от Надаля на Уимблдонн самым болезненным в карьере

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский теннисист Тайлер Фритц прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в 1/4 финала Уимблдона.

«Это, наверное, самое болезненное поражение, которое у меня когда-либо было. Сразу после того, как матч закончился, я сидел, и мне хотелось плакать. Никогда не чувствовал себя так после поражения. Этого достаточно, чтобы понять, что это поражение ранит больше, чем любое другое», — цитирует Reuters Фритца.

Следующим соперником Надаля будет австралиец Ник Кирьос. Они поборются за выход в финал.

Теннис
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