Фабио Фоньини не верит в травму Надаля: «Конечно... Он играл 4 часа 20 минут»
Итальянский теннисист Фоньини усомнился в тяжести травмы Надаля
Итальянский теннисист Фабио Фоньини усомнился в тяжести травмы Рафаэля Надаля.
«Конечно... Он играл 4 часа 20 минут. Ребят, перестаньте верить всему, что написано, пожалуйста!!!» — написал Фоньини в своих социальных сетях.
Вчера, 6 июля, Надаль за 4 часа 20 минут обыграл Тэйлора Фрица, несмотря на проблемы с мышцами живота (3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6). Во втором сете, ведя в счете 4:3, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» брал медицинский тайм-аут.
Следующим соперником испанца будет австралиец Ник Кирьос. Они поборются за выход в финал Уимблдона.
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