Фабио Фоньини не верит в травму Надаля: «Конечно... Он играл 4 часа 20 минут»

Итальянский теннисист Фабио Фоньини усомнился в тяжести травмы Рафаэля Надаля.

«Конечно... Он играл 4 часа 20 минут. Ребят, перестаньте верить всему, что написано, пожалуйста!!!» — написал Фоньини в своих социальных сетях.

Вчера, 6 июля, Надаль за 4 часа 20 минут обыграл Тэйлора Фрица, несмотря на проблемы с мышцами живота (3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6). Во втором сете, ведя в счете 4:3, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» брал медицинский тайм-аут.

Следующим соперником испанца будет австралиец Ник Кирьос. Они поборются за выход в финал Уимблдона.