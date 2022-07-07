Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:13

Фабио Фоньини не верит в травму Надаля: «Конечно... Он играл 4 часа 20 минут»

Итальянский теннисист Фоньини усомнился в тяжести травмы Надаля
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Итальянский теннисист Фабио Фоньини усомнился в тяжести травмы Рафаэля Надаля.

«Конечно... Он играл 4 часа 20 минут. Ребят, перестаньте верить всему, что написано, пожалуйста!!!» — написал Фоньини в своих социальных сетях.

Вчера, 6 июля, Надаль за 4 часа 20 минут обыграл Тэйлора Фрица, несмотря на проблемы с мышцами живота (3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6). Во втором сете, ведя в счете 4:3, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» брал медицинский тайм-аут.

Следующим соперником испанца будет австралиец Ник Кирьос. Они поборются за выход в финал Уимблдона.

Теннис
Wimbledon
Рафаэль Надаль
Фабио Фоньини
0
Читайте также
Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит
Призывной пунктик. Почему американцы прекратили охоту на молодых русских хоккеистов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фритц считает поражение от Надаля на Уимблдоне самым болезненным в карьере
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости