Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет с американским теннисистом Тэйлором Фритцом в четвертьфинале турнира US Open-2023 во вторник, 5 сентября. Матч пройдет в Нью-Йорке, начало — в 20.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию игры US Open Фритц — Джокович можно будет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния Фритц — Джокович.

Ранее, 4 сентября, 36-летний Джокович победил хорвата Борну Гойо (6:2, 7:5, 6:4) в 1/8 финала Открытого чемпионата США, а 25-летний Фритц оказался сильнее швейцарца Доминика Стрикера (7:6, 6:4, 6:4).

US Open: расписание и результаты дня 5 сентября — матчи 1/4 финала у Джоковича и Остапенко