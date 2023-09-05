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Сегодня, 19:30

Фритц — Джокович: прямая трансляция матча US Open (видео)

Прямая трансляция матча 1/4 финала турнира US Open Джокович — Фритц начнется в 20.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото USA Today Sports

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет с американским теннисистом Тэйлором Фритцом в четвертьфинале турнира US Open-2023 во вторник, 5 сентября. Матч пройдет в Нью-Йорке, начало — в 20.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию игры US Open Фритц — Джокович можно будет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния Фритц — Джокович.

Ранее, 4 сентября, 36-летний Джокович победил хорвата Борну Гойо (6:2, 7:5, 6:4) в 1/8 финала Открытого чемпионата США, а 25-летний Фритц оказался сильнее швейцарца Доминика Стрикера (7:6, 6:4, 6:4).

US Open: расписание и результаты дня 5 сентября — матчи 1/4 финала у Джоковича и Остапенко

Дарья Касаткина, Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Медведев и Рублев сыграют в четвертьфинале, Касаткина уступила Соболенко: онлайн-трансляция четвертого круга US Open

Теннис
US Open
Новак Джокович
Тэйлор Фритц
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