Французский тренер Мирры Андреевой: «Поражение от Кис в четвертом круге Уимблдона — не драма, а важнейший опыт»

Французский тренер Мирры Андреевой Жан-Рене Лиснар назвал причины поражения 16-летней россиянки от американки Мэдисон Кис (6:3, 6:7 (4:7), 2:6) в четвертом круге Уимблдона-2023.

— Мирра была очень близка к тому, чтобы обыграть Мэдисон Кис в 1/8 финала Уимблдона: выиграла первый сет, вела во втором 4:1 и имела брейк-пойнт. Но не взяла тот гейм, и все закрутилось в обратную сторону. Что помешало ей довести игру до победного конца?

— Честно говоря, я в тот момент сказал тренеру по физподготовке: «Надеюсь, она не будет сейчас пассивна на приеме, сыграет активно». Если бы Мэдисон промахнулась с того бэкхенда и счет во втором сете стал 5:1 — может, в следующем гейме все бы уже закончилось и Мирра вышла в четвертьфинал. Но Кис не промахнулась, а затем опыт помог ей все изменить. Надо понимать, что она не рядовая, а великолепная теннисистка. Одна из самых талантливых в мире, которая способна выигрывать розыгрыши ударами с любой стороны корта. И то, как Мирра выглядела против нее в первом сете и большую часть второго, для многих выглядело большим сюрпризом. Она показывала свой лучший теннис.

6:3, 4:1 — она была очень близка к победе! Может, и могла сыграть лучше, чтобы не допустить такого поворота в игре. Всегда можно сыграть сильнее, если оглядываться назад и анализировать игру. Нет, Мирра не играла плохо и дальше. Но на тай-брейке во втором сете после четырех набранных очков она выглядела несколько пассивно, а в третьем ментально не смогла преодолеть проигрыш второго сета, когда подошла так близко к победе в матче. Однако она — живой человек, играла свой седьмой матч на Уимблдоне с учетом квалификации. По сравнению с «Роллан Гаррос» она здорово прибавила, при том что и там выглядела хорошо.

— То есть проигрыш Кис был вопросом психологии, а не физического состояния в третьем сете?

— Да. Физически Мирра была в порядке. Послушайте, когда ты три недели подряд находишься в одном и том же месте, тебя окружает куча людей и у тебя еще никогда не было подобного опыта — это легко понять. Но она хорошо все это «переварила», и это не драма, а очередной важнейший опыт для нее.

Выход в четвертый круг Уимблдона-2023 — лучший результат 16-летней Андреевой на турнирах «Большого шлема».