Тренер Мирры Андреевой о штрафе в матче с Кис на Уимблдоне: «Это было плохое судейское решение»

Французский тренер Мирры Андреевой Жан-Рене Лиснар считает несправедливым решение судьи наказать спортсменку штрафным очком в матче четвертого круга Уимблдона-2023 против Мэдисон Кис (6:3, 6:7 (4:7), 2:6) и последующий денежный штраф от WTA.

— Кстати, насчет брошенной ракетки. Как вы отнеслись к тому, как сурово наказала ее судья в матче 1/8 Уимблдона с Мэдисон Кис, посчитав, что Мирра умышленно швырнула ракетку (хотя это было неакцентированно), выписала ей штрафное очко — и Кис вышла на матчбол, который реализовала?

— Считаю, это было плохое судейское решение. За такое не дают штрафное очко! Как не считаю правильным и последующий штраф от WTA. Вы хотите игроков с характером? Но при этом не разрешаете вообще ничего. Что ж, для Мирры это тоже станет уроком. В юниорах можно бросать ракетку, и тебе ничего за это не будет, а здесь цена каждого поступка гораздо выше. Тут тебе и штрафное очко, и денежный штраф. Но это позволит быстрее понять степень ответственности во взрослом туре.

— По вашему ощущению, она все же бросила ракетку умышленно? Это было не явно, но чувство неслучайности у меня все же было.

— Может, и да. Но кто не бросает ракетку? Посмотрите на уровень этого матча, его интенсивность. Нельзя винить игрока за такое, тем более что это не было демонстративно. Конечно, хочется, чтобы такое происходило как можно реже. Но давать за такое в подобный момент штрафное очко, которое приносит сопернику матчбол, — это стыд. Впрочем, это тоже — часть игры. Может, завтра эта же судья примет неправильное решение в пользу Мирры.

— Вы покритиковали ее за то, что она не пожала судье руку сразу после матча?

— Не стал акцентировать на этом много внимания, потому что и сам во время своей игровой карьеры порой так делал. Может, это и не лучший поступок. Но сразу после того решения Мирра сказала ей в лицо, что не согласна с ее решением. При этом не грубила, не оскорбляла. Не готов рекомендовать своим игрокам так поступать, но и в шок меня это не привело.

— На тренировках она бросает ракетки?

— Каждый теннисист иногда бросает ракетки. Но она и в этом аспекте становится лучше.

Выход в четвертый круг Уимблдона-2023 — лучший результат 16-летней Андреевой на турнирах «Большого шлема».