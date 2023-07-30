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Сегодня, 17:59

Теннисистка Корнеева не сыграет на Открытом чемпионате США из-за отсутствия визы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Алина Корнеева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Алина Корнеева сообщила, что пропустит ближайший турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США (US Open).

В воскресенье, 30 июля 16-летняя спортсменка выиграла турнир в Фигейре-да-Фош (Португалия), победив в финале француженку Кароль Монне (6:0, 6:0). Корнеева поднялась на 219-е место в рейтинге WTA, что позволяло ей принять участие в квалификации US Open.

«К сожалению, у меня нет визы, я не буду играть на US Open. Кажется, мне надо было сделать визу еще в июне, но теперь уже поздно. Впрочем, все в порядке, это не последний US Open для меня. Перед турниром в Португалии я не думала, что могу попасть в квалификацию, потому что вылетала на нескольких предыдущих соревнованиях в первом или втором раунде. Теперь, когда я выиграла и вы меня спросили, я подумала: «Правда?». Я не знала об этом до сегодняшнего дня», — приводит журналист Гаспар Рибейро Лянча слова Корнеевой.

Алина Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября 2023 года.

Теннис
Алина Корнеева
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