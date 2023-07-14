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Сегодня, 13:45

Финал Уимблдона у женщин: кто сыграет и во сколько начало матча

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Онс Жабер.
Фото Reuters

Финал Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде состоится в субботу, 15 июля. В решающем матче сыграют представительница Туниса Онс Жабер и чешка Маркета Вондроушова. Обе спортсменки еще ни разу не выигрывали турнир серии «Большого шлема».

Для Вондроушовой этот финал станет вторым титульным матчем. Ранее она в решающей встрече на «Ролан Гаррос» в 2019 году уступила австралийке Эшли Барти.

Жабер в прошлом году дважды доходила до финалов турниров серии «Большого шлема». На Уимблдоне-2022 она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, а на Открытом чемпионате США-2022 — польке Иге Свентек.

Таким образом, в финале Уимблдона-2023 определится новая чемпионка турниров «Большого шлема».

Встреча пройдет на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало — 16:00 по московскому времени.

Соперницы играли друг против друга шесть раз. Счет в личных встречах 3-3.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Уимблдон
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
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