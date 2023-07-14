The Guardian: россияне «выиграли» Уимблдон благодаря своему очарованию

Издание The Guardian опубликовало статью о выступлении российских теннисистов на Уимблдоне-2023. Журналист Пол Макиннес выразил мнение, что россияне «выиграли» Уимблдон благодаря своему очарованию.

«Россияне и белорусы вернулись после отстранения от Уимблдона. Эти нейтральные спортсмены показали хорошие результаты. Медведев и Соболенко дошли до полуфинала, и есть вероятность, что Даниила сфотографируют пожимающим руку принцессе Уэльской перед получением трофея. Медведев превзошел все свои предыдущие выступления на траве, но то же самое сделал и Андрей Рублев. Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина, менее известные россияне, записали личные рекорды на родине тенниса. Наконец, вишенка на торте: Мирра Андреева, 16-летняя участница квалификации, ставшая сенсацией за 48 часов, после того как выбила двух «сеяных» соперниц на пути к четвертому кругу», — говорится в статье.

Также отмечается, что россияне «олицетворяли очарование» и за пределами корта. По словам автора, Медведев обаятельно общался со зрителями, Рублев был вежлив и раздавал автографы, а Андреева смущалась от вопросов о восхищении Энди Марреем.

«Почти каждый раз, когда зритель включает телевизор, перед ним появляются прыгающие и улыбающиеся люди, которые, как оказалось, являются уроженцами России или Белоруссии. После возвращения отстраненных игроков отчетливо чувствуется, что преимущества, которые Уимблдон надеялся исключить, в конечном итоге были получены», — заключил автор статьи.

В 2022 году после решения о недопуске россиян и белорусов на Уимблдон ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира «Большого шлема» рейтинговые очки. Также LTA и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) были оштрафованы на 1 миллион долларов за отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях.

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