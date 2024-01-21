Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие украинки Котляр с россиянкой Минчевой на юниорском Australian Open

Федерация тенниса Украины отреагировала рукопожатие украинки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой.

Девушки обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского Australian Open-2024, в котором победу одержала россиянка со счетом 6:2, 6:4.

«Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия (с представителями РФ). Наши ведущие игроки были информированы об этом и поддерживают эту позицию. Но ошибки всегда могут быть. Вот такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком», — приводит слова украинской федерации РИА «Новости» .

Украинскую теннисистку заставили извиниться после рукопожатия с россиянкой.

18 января украинка Даяна Ястремская и представительница Франции Варвара Грачева (6:3, 6:2), которая ранее выступала за Россию, после матча второго круга Открытого чемпионата Австралии-2024 вместо рукопожатия стукнулись ракетками.