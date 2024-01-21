Джокович — о победе над Маннарино: «Первые два сета были одними из лучших за долгое время»

Серб Новак Джокович поделился эмоциями после победы над французом Адрианом Маннарино в четвертом круге Australian Open — 6:0, 6:0, 6:3.

После этого матча сербский теннисист вышел на второе место по количеству сухих сетов на турнирах «Большого шлема».

«Адриан — очень необычный игрок, с ним всегда тяжело, — сказал Джокович впослематчевом интервью. — Он очень хорошо использует углы, у него один из самых плоских и стабильных бэкхендов в туре. Матчи с ним всегда напоминают кошки-мышки, так что мне нужно было выдерживать длинные размены и гонять его по корту — что я и делал. Нужно было хорошо подавать — и я это делал. В целом классное выступление. Первые два сета были одними из лучших за долгое время. И мне очень хотелось проиграть гейм в третьем сете — потому что на стадионе уже накопилось напряжение. Нужно было его снять, чтобы спокойно довести матч до победы. Последние дни складываются как нельзя лучше — и в плане здоровья, и в плане тенниса. Я очень доволен».

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии первая ракетка мира Джокович сыграет с Тэйлором Фритцем (США), обыгравшим грека Стефаноса Циципаса.