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Сегодня, 09:24

Фритц обыграл Циципаса и в четвертьфинале Australian Open сыграет с Джоковичем

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Греческий теннисист Стефанос Циципас уступил американцу Тэйлору Фритцу в четвертом круге Australian Open — 6:7 (3:7), 7:5, 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 3 часа и 4 минуты.

12-я ракетка мира Фритц сделал 13 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнтов из 11. На счету Циципаса (7-й в мире) — 12 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 релизованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Фритц встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Тэйлор Фритц (США, 12) — Стефанос Циципас (Греция, 7) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3, 6:3

Источник: Australian Open
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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