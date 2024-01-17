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Сегодня, 13:15

Этчеверри в третьем круге Australian Open может сыграть с Джоковичем

Виктория Кравченко
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Аргентинец Томас Мартин Этчеверри во втором круге Australian Open обыграл француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4, 6:4. Встреча длилась 2 часа 13 минут.

В третьем круге Этчеверри сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Алексей Попырин (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 6:4, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Australian Open
Новак Джокович
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