Этчеверри в третьем круге Australian Open может сыграть с Джоковичем
Аргентинец Томас Мартин Этчеверри во втором круге Australian Open обыграл француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4, 6:4. Встреча длилась 2 часа 13 минут.
В третьем круге Этчеверри сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Алексей Попырин (Австралия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 6:4, 6:4
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