Энди Маррей получил wild card на Australian Open
17:13
Британский теннисист Энди Маррей выступит на Открытом чемпионате Австралии.
Пресс-служба турнира сообщает, что спортсмен получил wild card для участия в соревновании.
Маррей занимает 134-ю строчку в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.
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