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Энди Маррей получил wild card на Australian Open

17:13
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Британский теннисист Энди Маррей выступит на Открытом чемпионате Австралии.

Пресс-служба турнира сообщает, что спортсмен получил wild card для участия в соревновании.

Маррей занимает 134-ю строчку в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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