Энди Маррей получил wild card на Australian Open

Британский теннисист Энди Маррей выступит на Открытом чемпионате Австралии.

Пресс-служба турнира сообщает, что спортсмен получил wild card для участия в соревновании.

Five-time finalist @andy_murray is awarded a main draw wildcard.



«Andy is renowned for his fighting spirit, passion and love of the game and I'm delighted to welcome him back to Melbourne in January.» — @CraigTiley



We can't wait to see you at #AO2022, Andy ??#AusOpen pic.twitter.com/pJpBy4qXQT — #AusOpen (@AustralianOpen) December 23, 2021

Маррей занимает 134-ю строчку в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.