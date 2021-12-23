Australian Open-2022 пройдет без линейных судей

На Открытом чемпионате Австралии 2022 года из-за пандемии коронавируса не будет линейных судей, информирует Herald Sun.

Как отмечается, это поможет сократить число человек на корте. Судей заменит технология Hawk-Eye Live, которая будет следить за линиями в режиме реального времени.

Кроме того, все болбои для работы на турнире должны быть вакцинированы. При этом теннисисты будут сами подходит за полотенцами. Также было и на прошедшем Открытом чемпионате США.

Australian Open-2022 пройдет с 17 по 30 января.