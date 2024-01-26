Эмоции Медведева после победы над Зверевым в пяти сетах полуфинала Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Матч длился 4 часа 22 минуты.
После победы Медведев сначала прокричал что-то своей команде и только потом пожал руку Звереву.
Россиянин вышел в финал Australian Open. Для Медведева этот финал стал третьим в карьере на Открытом чемпионате Австралии. Теннисист играл решающий матч за титул три раза за последние четыре года.
Ранее итальянец Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича и стал первым финалистом турнира. Заключительный матч Australian Open состоится 28 января.
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