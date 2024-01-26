Эмоции Медведева после победы над Зверевым в пяти сетах полуфинала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Матч длился 4 часа 22 минуты.

После победы Медведев сначала прокричал что-то своей команде и только потом пожал руку Звереву.