Селиваненко — о победе Медведева над Зверевым: «Все наслаждались этим прекрасным теннисом»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над немецким теннисистом Александром Зверевым (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3) в полуфинале Australian Open.

«Мне кажется, что все, кто смотрел этот матч, наслаждались прекрасным этим теннисом. Медведев и Зверев прошли похожий путь с непростыми матчами в начале турнира. И Александр, и Даниил в этом турнире уже вытащили несколько матчей, когда казалось, что инициатива давно упущена. Сегодняшняя игра проходила по похожему сценарию: Александр сначала повел, а потом отпустил инициативу и Даниил довел матч до конца», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Медведев вышел в финал Australian Open третий раз в карьере и третий раз за последние четыре года.

В финале Australian Open-2024 Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч состоится в воскресенье, 28 января.