Элина Свитолина

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной в матче 1/32 финала турнира US Open в четверг, 31 августа. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Свитолина — Павлюченкова.

Свитолина — бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительница 19 турниров WTA и Итогового турнира-2018. Павлюченкова — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в миксте, победительница 18 турниров WTA и обладательница Кубка Билли Джин Кинг.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

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