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Сегодня, 20:22

Синнер обыграл Сонего во втором круге US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл соотечественника Лоренцо Сонего во втором круге US Open.

Игра продолжалась 2 часа 6 минут.

В третьем круге Синнер сыграет с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 6) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 6:2, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Янник Синнер
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