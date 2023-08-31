Синнер обыграл Сонего во втором круге US Open
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл соотечественника Лоренцо Сонего во втором круге US Open.
Игра продолжалась 2 часа 6 минут.
В третьем круге Синнер сыграет с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Стэн Вавринка (Швейцария).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 6) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 6:2, 6:4
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