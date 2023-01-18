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Сегодня, 15:48

Веснина: «Надеюсь, Касаткина не получила травму, но Грачева показала невероятный теннис»

Виталий Косик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение россиянки Дарьи Касаткиной в первом круге Открытого Чемпионата Австралии от соотечественницы Варвары Грачевой (1:6 1:6).

«Можно сказать, что это удивительный результат. Но первые круги в турнирах «Большого шлема» — всегда очень сложный психологический барьер, хочется показать результат. Обидно, что Дарья не показала того уровня тенниса, который она может демонстрировать, но поздравляю Грачеву. Надеюсь, что она пройдет как можно дальше. Я надеюсь, что Касаткина травму не получила, я игру не смотрела, но Грачева показала невероятный теннис», — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

Касаткина является восьмой ракеткой мира и первой ракеткой России.

Во втором круге 22-летняя Варвара Грачева сыграет против итальянки Лукреции Стефанини.

Источник: https://metaratings.ru/news/vesnina-nadeyus-kasatkina-ne-poluchila-travu-no-grachyova-pokazala-neveroyatnyi-tennis-220793/
Теннис
Дарья Касаткина
Елена Веснина
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