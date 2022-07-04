Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона
Представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.
В матче 1/8 финала 23-я ракетка мира одержала победу над хорватской спортсменкой Петрой Мартич.
В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет с победительницей матча между Ализе Корне (Франция) — Айла Томлянович (Австралия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Петра Мартич (Хорватия) — 7:5, 6:3
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