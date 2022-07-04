Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона

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Представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.

В матче 1/8 финала 23-я ракетка мира одержала победу над хорватской спортсменкой Петрой Мартич.

В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет с победительницей матча между Ализе Корне (Франция) — Айла Томлянович (Австралия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Петра Мартич (Хорватия) — 7:5, 6:3