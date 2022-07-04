20-летняя Анисимова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2022. Корне проиграла Томлянович

Аманда Анисимова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла француженку Армони Тан в четвертом круге Уимблдона-2022 — 6:2, 6:3.

Ранее самым высоким результатом 20-летней американки на Уимблдоне был выход во второй круг.

В четвертьфинале Анисимова сыграет с победительницей турнира 2019 году Симоной Халеп (Румыния).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Аманда Анисимова (США, 20) — Армони Тан (Франция) — 6:2, 6:3

Айла Томлянович (Австралия) — Ализе Корне (Франция) — 4:6, 6:4, 6:3