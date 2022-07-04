Нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсюлп поделился ожиданиями от матча против Рафаэля Надаля в четвертом круге Уимблдона.

«Я играл с ним на «Ролан Гаррос» и думаю, что на данный момент это самая сложная задача в теннисе. На Уимблдоне тоже будет тяжело, но здесь у меня больше уверенности, чтобы попытать удачу... Может, я смогу помешать ему на траве. Думаю, 22 титула на «Больших шлемах» никто никогда не повторит. Возможно, Джокович — единственный, кто сможет», — приводит слова ван де Зандсюлпа сайт ATP.

Матч за выход в четвертьфинал Уимблдона между Надалем и ван де Зандсюлпом пройдет сегодня, 4 июля. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Теннисисты играли друг против друга всего лишь один раз. Это было на недавнем «Ролан Гаррос», тогда Надаль обыграл голландца в третьем круге со счетом 6:3, 6:2, 6:4.