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Сегодня, 01:26

Экс-вратарь «Рейнджерс» Лундквист посетил финал US Open между Медведевым и Джоковичем

Сергей Разин
корреспондент
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Хенрик Лундквист.
Фото Reuters

Бывший вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист посетил финальный матч US Open между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

Также на трибунах присутствуют певец и актер Джастин Тимберлейк и актеры Леонардо Ди Каприо и Мэттью Макконахи.

Медведев и Джокович встречались в финале Открытого чемпионата США 2021 года. Тогда победу одержал российский теннисист. Однако счет в личных встречах 9-5 в пользу серба.

Даниил Медведев и&nbsp;Новак Джокович. Медведев против Джоковича в битве за титул US Open: онлайн-трансляция финала

Хенрик Лундквист
US Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
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