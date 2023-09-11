Экс-вратарь «Рейнджерс» Лундквист посетил финал US Open между Медведевым и Джоковичем

Бывший вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист посетил финальный матч US Open между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

Также на трибунах присутствуют певец и актер Джастин Тимберлейк и актеры Леонардо Ди Каприо и Мэттью Макконахи.

Медведев и Джокович встречались в финале Открытого чемпионата США 2021 года. Тогда победу одержал российский теннисист. Однако счет в личных встречах 9-5 в пользу серба.