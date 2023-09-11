Актеры Ди Каприо и Макконахи посетили финал US Open между Медведевым и Джоковичем

Американские актеры Леонардо Ди Каприо и Мэттью Макконахи посетили финальный матч US Open между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

Также на трибунах присутствует певец и актер Джастин Тимберлейк. На матч американки Коко Гауфф в третьем круге US Open приходили певец Джастин Бибер и его супруга, модель Хейли Бибер.

Мэттью Макконахи. Фото Reuters

Медведев и Джокович встречались в финале Открытого чемпионата США 2021 года. Тогда победу одержал российский теннисист. Однако счет в личных встречах 9-5 в пользу серба.