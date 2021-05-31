Джорджи сыграет с Грачевой во втором круге Roland Garros
31 мая 2021, 23:31
Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла во второй круг Roland Garros.
В первом круге итальянка обыграла Петру Мартич из Хорватии со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.
В следующем раунде Джорджи встретится с российской теннисисткой Варварой Грачевой.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Камила Джорджи (Италия) — Петра Мартич (Хорватия, 22) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4
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