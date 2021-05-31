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Джорджи сыграет с Грачевой во втором круге Roland Garros

31 мая 2021, 23:31
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла во второй круг Roland Garros.

В первом круге итальянка обыграла Петру Мартич из Хорватии со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

В следующем раунде Джорджи встретится с российской теннисисткой Варварой Грачевой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Камила Джорджи (Италия) — Петра Мартич (Хорватия, 22) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4

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