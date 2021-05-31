Нишиока обыграл Цонга на старте Roland Garros
31 мая 2021, 23:28
Японский теннисист Йошихито Нишиока победил француза Жо-Вилфрида Цонга (6:4, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5)) в матче первого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 54 минуты. В следующем раунде соперником японца станет итальянец Лоренцо Музетти.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Йошихито Нишиока (Япония) — Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 6:4, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5)
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