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Нишиока обыграл Цонга на старте Roland Garros

31 мая 2021, 23:28
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Японский теннисист Йошихито Нишиока победил француза Жо-Вилфрида Цонга (6:4, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5)) в матче первого раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 54 минуты. В следующем раунде соперником японца станет итальянец Лоренцо Музетти.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Йошихито Нишиока (Япония) — Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 6:4, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5)

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