Серена Уильямс обыграла Бегу в первом круге Roland Garros
31 мая 2021, 23:54
В матче первого круга Roland Garros в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс победила румынку Ирину-Камелию Бегу (7:6 (8:6), 6:2).
Матч продолжался один час и 44 минуты. Следующей соперницей Уильямс станет еще одна представительница Румынии Михаэла Бузарнеску.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Серена Уильямс (США, 7) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 7:6 (8:6), 6:2
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