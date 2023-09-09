Джокович заявил, что не планирует завершать карьеру

Сербский теннисист Новак Джокович после выхода в финал US Open ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Знаю, сколько работаю, сколько сил трачу для того, чтобы находиться в этом положении. Я знаю, что этого заслуживаю. Физически подготовлен и силен. Возраст — это просто число. И я даже не хочу думать о завершении карьеры, пока нахожусь в топе», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Финал между Джоковичем и Даниилом Медведевым пройдет в воскресенье, 10 сентября. Соперники встретятся в 15-й раз: ранее девять побед в очных встречах одержал сербский теннисист, пять раз сильнее был Медведев, в том числе в финале US Open-2021.