Джокович скопировал празднование Шелтона после победы в полуфинале US Open

Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале US Open обыграл американца Бена Шелтона (6:3, 6:2, 7:6 (7:4).

После победы 36-летний серб спародировал жест американца, который тот сделал после победы над соотечественником Фрэнсисом Тиафо: Новак сделал вид, будто говорит по телефону и кладет трубку.

Финал между Медведевым и Джоковичем пройдет в воскресенье, 10 сентября. Соперники встретятся в 15-й раз: ранее девять побед в очных встречах одержал сербский теннисист, пять раз сильнее был Медведев, в том числе в финале US Open-2021.