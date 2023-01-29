Джокович выиграл десятый финал Australian Open из десяти
Новак Джокович в десятый раз в карьере выиграл Australian Open, победив в финальном матче Стефаноса Циципаса.
Серб стал вторым игроком в истории, которому удалось взять 10 трофеев на одном турнире «Большого шлема». При этом Джокович добился успеха во всех десяти своих финалах — четыре раза он обыграл Энди Маррэя, дважды — Рафаэля Надаля, по разу — Жо-Вильфреда Цонга, Доминика Тима, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса.
Финалы Новака Джоковича на Australian Open
|
Год
|
Посев
|
Соперник
|
Счет
|
2008
|
3
|
Жо-Вильфред Цонга Франция
|
4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (7:2)
|
2011
|
3
|
Энди Маррэй Великобритания
|
6:4, 6:2, 6:3
|
2012
|
1
|
Рафаэль Надаль Испания
|
5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5
|
2013
|
1
|
Энди Маррэй Великобритания
|
6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 6:3, 6:2
|
2015
|
1
|
Энди Маррэй Великобритания
|
7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0
|
2016
|
1
|
Энди Маррэй Великобритания
|
6:1, 7:5, 7:6 (7:3)
|
2019
|
1
|
Рафаэль Надаль Испания
|
6:3, 6:2, 6:3
|
2020
|
2
|
Доминик Тим Австрия
|
6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4
|
2021
|
1
|
Даниил Медведев Россия
|
7:5, 6:2, 6:2
|
2023
|
4
|
Стефанос Циципас Греция
|
6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
Чаще Джоковича добиться успеха на одном из турниров получалось только у Рафаэля Надаля, который 14 раз становился победителем «Ролан Гаррос».
Тройку лидеров замыкает Роджер Федерер, взявший за карьеру восемь титулов чемпиона «Уимблдона». А вот рекорд Открытого чемпионата США до сих пор делит трио американцев, игравших более века назад, — Ричард Сирс, Уильям Ларнед и Билл Тилден.
Теннисисты, которые чаще всего побеждали на одном турнире «Большого шлема»
|
Игрок
|
Страна
|
Турнир
|
Победы
|
Рафаэль Надаль
|
Испания
|
Ролан Гаррос
|
14
|
Новак Джокович
|
Сербия
|
Australian Open
|
10
|
Роджер Федерер
|
Швейцария
|
Уимблдон
|
8
|
Ричард Сирс
|
США
|
US Open
|
7
|
Уильям Реншоу
|
Великобритания
|
Уимблдон
|
7
|
Уильям Ларнед
|
США
|
US Open
|
7
|
Билл Тилден
|
США
|
US Open
|
7
|
Пит Сампрас
|
США
|
Уимблдон
|
7
|
Новак Джокович
|
Сербия
|
Уимблдон
|
7
В историческом рейтинге победителей турниров «Большого шлема» Джокович вновь догнал Надаля. Серб и испанец делят рекорд, взяв по 22 титула. Третье место занимает завершивший в прошлом году карьеру Роджер Федерер. Из действующих игроков больше двух трофеев есть в активе у британца Энди Маррэя и швейцарца Стэна Вавринки — по три.
Лидеры по числу побед на турнирах «Большого шлема»
|
Игрок
|
Страна
|
Australian Open
|
Ролан Гаррос
|
Уимблдон
|
US Open
|
Всего
|
Рафаэль Надаль
|
Испания
|
2
|
14
|
2
|
4
|
22
|
Новак Джокович
|
Сербия
|
10
|
2
|
7
|
3
|
22
|
Роджер Федерер
|
Швейцария
|
6
|
1
|
8
|
5
|
20
|
Пит Сампрас
|
США
|
2
|
0
|
7
|
5
|
14
|
Рой Эмерсон
|
Австралия
|
6
|
2
|
2
|
2
|
12
|
Род Лэйвер
|
Австралия
|
3
|
2
|
4
|
2
|
11
|
Бьорн Борг
|
Швеция
|
0
|
6
|
5
|
0
|
11
|
Билл Тилден
|
США
|
0
|
0
|
3
|
7
|
10