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Сегодня, 15:55

Джокович выиграл десятый финал Australian Open из десяти

Кирилл Бурдаков
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Новак Джокович в десятый раз в карьере выиграл Australian Open, победив в финальном матче Стефаноса Циципаса.

Серб стал вторым игроком в истории, которому удалось взять 10 трофеев на одном турнире «Большого шлема». При этом Джокович добился успеха во всех десяти своих финалах — четыре раза он обыграл Энди Маррэя, дважды — Рафаэля Надаля, по разу — Жо-Вильфреда Цонга, Доминика Тима, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса.

Финалы Новака Джоковича на Australian Open

Год

Посев

Соперник

Счет

2008

3

Жо-Вильфред Цонга Франция

4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (7:2)

2011

3

Энди Маррэй Великобритания

6:4, 6:2, 6:3

2012

1

Рафаэль Надаль Испания

5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5

2013

1

Энди Маррэй Великобритания

6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 6:3, 6:2

2015

1

Энди Маррэй Великобритания

7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0

2016

1

Энди Маррэй Великобритания

6:1, 7:5, 7:6 (7:3)

2019

1

Рафаэль Надаль Испания

6:3, 6:2, 6:3

2020

2

Доминик Тим Австрия

6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

2021

1

Даниил Медведев Россия

7:5, 6:2, 6:2

2023

4

Стефанос Циципас Греция

6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Чаще Джоковича добиться успеха на одном из турниров получалось только у Рафаэля Надаля, который 14 раз становился победителем «Ролан Гаррос».

Тройку лидеров замыкает Роджер Федерер, взявший за карьеру восемь титулов чемпиона «Уимблдона». А вот рекорд Открытого чемпионата США до сих пор делит трио американцев, игравших более века назад, — Ричард Сирс, Уильям Ларнед и Билл Тилден.

Теннисисты, которые чаще всего побеждали на одном турнире «Большого шлема»

Игрок

Страна

Турнир

Победы

Рафаэль Надаль

Испания

Ролан Гаррос

14

Новак Джокович

Сербия

Australian Open

10

Роджер Федерер

Швейцария

Уимблдон

8

Ричард Сирс

США

US Open

7

Уильям Реншоу

Великобритания

Уимблдон

7

Уильям Ларнед

США

US Open

7

Билл Тилден

США

US Open

7

Пит Сампрас

США

Уимблдон

7

Новак Джокович

Сербия

Уимблдон

7

В историческом рейтинге победителей турниров «Большого шлема» Джокович вновь догнал Надаля. Серб и испанец делят рекорд, взяв по 22 титула. Третье место занимает завершивший в прошлом году карьеру Роджер Федерер. Из действующих игроков больше двух трофеев есть в активе у британца Энди Маррэя и швейцарца Стэна Вавринки — по три.

Лидеры по числу побед на турнирах «Большого шлема»

Игрок

Страна

Australian Open

Ролан Гаррос

Уимблдон

US Open

Всего

Рафаэль Надаль

Испания

2

14

2

4

22

Новак Джокович

Сербия

10

2

7

3

22

Роджер Федерер

Швейцария

6

1

8

5

20

Пит Сампрас

США

2

0

7

5

14

Рой Эмерсон

Австралия

6

2

2

2

12

Род Лэйвер

Австралия

3

2

4

2

11

Бьорн Борг

Швеция

0

6

5

0

11

Билл Тилден

США

0

0

3

7

10

Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
1
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