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Сегодня, 16:00

Президент Сербии поздравил Джоковича с победой на Australian Open-2023

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Сербии Александр Вучич поздравил теннисиста Новака Джоковича с победой в финале турнира «Большого шлема» Australian Open.

Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

«Величайший на все времена! Спасибо, Новак, за всю эту радость от имени граждан Сербии. Знаю, что с тобой сегодня сербы, гордые за тебя и свое сербское отечество. Огромное спасибо за все победы», — написал Вучич в соцсетях.

Джокович выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем.

Australian Open
Новак Джокович
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