Джокович с победы начал выступление на Уимблдоне-2022

Третья ракетка мира Новак Джокович успешно начал выступление на Уимблдоне. В первом круге он справился с 81-м номером классификации ATP Квон Сун Ву из Кореи.

Матч продолжался 2 часа 28 минут. И закончился победой серба в четырех сетах — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Хауме Мунар (Испания) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:2, 6:4, 7:5

Кантен Алис (Франция) — Бенуа Пэр (Франция) — 4:6, 6:1, 6:2, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, 23) — Андреа Вавассори (Италия, Q) — 6:4, 6:4, 6:4

Томми Пол (США, 30) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:1, 6:2, 7:6 (7:4)

Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — Пабло Андухар (Испания) — 6:0, 7:6 (7:3), 6:3