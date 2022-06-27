Джокович с победы начал выступление на Уимблдоне-2022
Третья ракетка мира Новак Джокович успешно начал выступление на Уимблдоне. В первом круге он справился с 81-м номером классификации ATP Квон Сун Ву из Кореи.
Матч продолжался 2 часа 28 минут. И закончился победой серба в четырех сетах — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4
Хауме Мунар (Испания) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:2, 6:4, 7:5
Кантен Алис (Франция) — Бенуа Пэр (Франция) — 4:6, 6:1, 6:2, 6:4
Фрэнсис Тиафо (США, 23) — Андреа Вавассори (Италия, Q) — 6:4, 6:4, 6:4
Томми Пол (США, 30) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:1, 6:2, 7:6 (7:4)
Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — Пабло Андухар (Испания) — 6:0, 7:6 (7:3), 6:3