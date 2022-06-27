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Сегодня, 18:21

Джокович стал первым теннисистом, выигравшим минимум 80 матчей на каждом из турниров «Большого шлема»

Иван Шитик
Корреспондент
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Третья ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в матче первого круга третьего в сезоне турнира «Большого шлема» — Уимблдона.

35-летний серб стал первым теннисистом в истории, выигравшим минимум 80 матчей на каждом из турниров «Большого шлема».

Джокович — победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (делит 2-е место по этому показателю с Роджером Федерером).

Единственный игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров серии АТР Мастерс 1000 и финал Мирового тура ATP, при этом победивший на каждом из них как минимум дважды.

Новак Джокович
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