Джокович стал первым теннисистом, выигравшим минимум 80 матчей на каждом из турниров «Большого шлема»

Третья ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в матче первого круга третьего в сезоне турнира «Большого шлема» — Уимблдона.

35-летний серб стал первым теннисистом в истории, выигравшим минимум 80 матчей на каждом из турниров «Большого шлема».

Джокович — победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (делит 2-е место по этому показателю с Роджером Федерером).

Единственный игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров серии АТР Мастерс 1000 и финал Мирового тура ATP, при этом победивший на каждом из них как минимум дважды.