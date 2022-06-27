Андрей Чесноков назвал фаворитов Уимблдона в 2022 году

Известный российский теннисист Андрей Чесноков назвал фаворитов Уимблдонского турнира, стартовавшего в понедельник в Лондоне.

«Мне очень интересно посмотреть, как будет играть главное открытие нынешнего сезона — испанец Алькарас. Этот парень феноменально смотрелся на харде и на земле, но как он выглядит на траве, неизвестно. По идее, он должен быть очень хорош. Это огромный талант: у него быстрые ноги, отличная подача, да и все остальное тоже имеется. Другое дело, что трава — специфическое покрытие, оно подходит далеко не каждому. К тому же в последние дни испанец залечивал травму и почти не выступал. Это может сказаться: выпав из игрового ритма, вернуться в него бывает непросто», — рассказал Чесноков Betonmobile.ru.

Он также не сбрасывает со счетов и традиционных фаворитов крупнейших турниров — Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

«Надаль в нынешнем сезоне побеждал на Australian Open и на «Ролан Гаррос», но может замахнуться и на третий турнир «Большого шлема». Если это произойдет, будет очень круто. В число фаворитов входит еще итальянец Берреттини: он в прошлом году был в финале Уимблдона, а сейчас выиграл два травяных турнира подряд. И, пожалуй, грек Циципас, который в выходные праздновал победу на Мальорке», — подвел итог Андрей Чесноков.

Уимблдонский турнир продлится до 10 июля.