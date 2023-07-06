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Сегодня, 13:18

Ольховский поделился ожиданиями от матча Рублев — Карацев во втором круге Уимблдона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Советский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча второго круга Уимблдона, в котором сыграют российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев.

«Ожидаю очень интересный матч. Естественно, по рейтингу Рублев стоит выше по рейтингу, но Карацев может преподнести сюрприз. Скорость у него очень высокая, не боится выходить вперед и покрытие трава, мне кажется, Аслану подходит», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Рублев в первом круге обыграл австралийца Макс Перселла (6:3, 7:5, 6:4), Карацев был сильнее француза Люка ван Аша (6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4).

Матч Рублев — Карацев пройдет 6 июля.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10977737-olhovskij-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-rublev-karacev-vo-vtorom-kruge-uimbldona.html
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Аслан Карацев
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