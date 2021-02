Джокович побьет рекорд Федерера по количеству недель в качестве первой ракетки мира

Сербский теннисист Новак Джокович после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и поражению Рафаэля Надаля от Стефаноса Циципаса в 1/4 финала Australian Open останется первой ракеткой мира минимум две недели, сообщает Media Info.

8 марта 32-летний серб серб начнет 311-ю неделю на первой строчке рейтинга ATP и побьет рекорд Роджера Федерера по количеству недель в качестве №1. Текущее достижение 39-летнего швейцарца равно 310 недель.

World No. 6 @StefTsitsipas rallies from 2 sets down to defeat No. 2 Rafael Nadal and set #AusOpen SF vs. @DaniilMedwed on Friday.



With Nadal's loss, @DjokerNole will celebrate his 311th week as World No. 1 on 8 March, passing Roger Federer for the all-time record.