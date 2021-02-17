Циципас победил Надаля и стал соперником Медведева в полуфинале Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль 17 февраля в 1/4 финала Australian Open в пяти сетах уступил греку Стефаносу Циципасу — 6:3, 6:2, 6:7, 4:6, 5:7. Соперники провели на корте четыре часа и 7 минут.
За матч Надаль совершил 15 эйсов (против 17 у соперника), допустил две двойные ошибки (у Циципаса — ни одной), однако совершил меньше невынужденных ошибок (34 против 37). Также на счету испанца 59 виннерсов против 48 у грека.
В полуфинале турнира Циципас сыграет против россиянина Даниила Медведева, который в трех сетах обыграл соотечественника Андрея Рублева.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5
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