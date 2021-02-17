Чесноков считает, что Карацев потреплет нервы Джоковичу в полуфинале Australian Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос», победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился с «СЭ» ожиданиями от полуфинала Australian Open между Асланом Карацевым (Россия) и Новаком Джоковичем (Сербия).

«Карацев хорошо двигается по корту, у него сильные ноги и хороший удар. Правда, букмекеры ставят на его трехсетовое поражение, но я считаю, что Карацеву нечего терять. В матче против Оже-Альяссима были длинные розыгрыши, там в конце концов больше устал канадец», — сказал Чесноков «СЭ».

Чесноков также считает, что Аслан Карацев с каждым матчем, с каждым турниром нереально прибавляет.

«Если Аслан не затушуется и у него будут свои восточные амбиции, то он может потрепать нервы Джоковичу. Что касается финала, то,я бы хотел увидеть российское противостояние, чтобы точно кто-то из наших забрал бы титул Большого шлема. Но, с другой стороны, в плане спектакля, если двое россиян окажутся в финале, не будет такого интереса. Смотреть на интернациональных соперников интереснее. Допустим, выйдет Карацев в финал, но мир же еще его не знает. Он не накатал свое имя так, как сделали это Тим или Циципас», — добавил Чесноков.

16 февраля Карацев, 114-я ракетка мира, одолел болгарина Григора Димитрова со счетом 6:2, 4:6, 1:6, 2:6 в четвертьфинале Australian Open.

(Екатерина Звенигородская)