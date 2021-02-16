Карацев сыграет с Джоковичем в полуфинале Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева (6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6)) и вышел в 1/2 финала открытого чемпионата Австралии по теннису, где встретится с россиянином Асланом Карацевым.
23-летний немец трижды был близок к победе в сетах, но выиграл лишь один из них. Действующий победитель турнира отдал первый сет на тай-брейке (6:7, на тай-брейке 6:8). Вторую партию серб выиграл за полчаса (6:2). В третьем сете Джокович выиграл 5 геймов подряд и отыгрался с 1:4 (6:4). Последний сет Зверев снова начал с выигранного гейма чужой подаче и преимущества 3:0, но 33-летний Джокович свел сет к тай-брейку, где смог выиграть матч (7:6, на тай-брейке 8:6).
Ранее, 16 февраля, российский теннисист Аслан Карацев оказался сильнее болгарина Григора Димитрова (3:1). Полуфинальная игра Джокович — Карацев состоится 18 февраля и начнется в 11.30 по московскому времени.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6)
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