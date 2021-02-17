Надаль расстроился после поражения от Циципаса в четвертьфинале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 17 февраля после поражения от грека Стефаноса Циципаса в 1/4 финала Australian Open подвел итоги встречи в интервью пресс-службе турнира.

«Я очень сильно расстроен и грущу сейчас. Я упустил возможность выйти в полуфинал. Сегодня я показал свой максимум, у меня был хороший настрой, я боролся, не жаловался. И этого не хватило. Вот и все. Теперь я уезжаю домой и продолжу тренироваться. А что делать? Иного выхода у меня сейчас нет. Как спина? Сегодня не беспокоила, все хорошо. Но 20 дней во время подготовки из-за болей у меня вылетели, потом пропустил ATP Cup. Но уже грех жаловаться», — заявил 34-летний испанец.

В полуфинале турнира Циципас сыграет против россиянина Даниила Медведева, который в трех сетах обыграл соотечественника Андрея Рублева.