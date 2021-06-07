Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о матче четвертого круга Roland Garros против итальянца Лоренцо Музетти. Он отказался продолжить матч при счете 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 в пользу серба.

«В начале матча я нервничал сильнее, чем при счете 0:2 по сетам. Если честно, мне даже понравилось то, что я проиграл первые два сета. До этого играл напряженно, допускал слишком много ошибок и просто чувствовал себя не лучшим образом.

Ближе к концу третьего и в начале четвертого сета заметил, что у него физические проблемы. Конечно, это только добавило мне мотивации еще сильнее на него давить и добить. Так и вышло.

Мне нравится играть с молодыми парнями в пятисетовом формате. Даже если они выигрывают сет или два, как сегодня, у меня все равно есть шансы, потому что я хорошо готов физически и умею выматывать соперников. Выиграл большинство таких матчей на этом турнире и в карьере, этот опыт тоже помогает», — приводит слова Джоковича Ubitennis.

В следующем круге серб сыграет с Маттео Берреттини из Италии.