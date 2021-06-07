Веснина и Карацев вышли в полуфинал микста Roland Garros
20:19
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал микста Roland Garros.
В 1/4 финала россияне обыграли пару Николь Меличар/Раджив Рам из США со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 10:8.
В полуфинале Веснина и Карацев встретятся с парой Деми Схурс/Весли Колхоф из Голландии.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Микст
Парный разряд
Четвертьфинал
Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Николь Меличар/Раджив Рам (США, 2) — 6:7 (3:7), 6:2, 10:8
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