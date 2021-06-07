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Веснина и Карацев вышли в полуфинал микста Roland Garros

20:19
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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал микста Roland Garros.

В 1/4 финала россияне обыграли пару Николь Меличар/Раджив Рам из США со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 10:8.

В полуфинале Веснина и Карацев встретятся с парой Деми Схурс/Весли Колхоф из Голландии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Микст

Парный разряд

Четвертьфинал

Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Николь Меличар/Раджив Рам (США, 2) — 6:7 (3:7), 6:2, 10:8

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