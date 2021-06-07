Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Надаль победил Синнера и вышел в 1/4 финала Roland Garros

20:46
Теги:

Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Roland Garros.

В четвертом круге он обыграл Янника Синнера из Италии со счетом 7:5, 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут.

В 1/4 финала Надаль сыграет против Диего Шварцмана из Аргентины.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 18) — 7:5, 6:3, 6:0

Читайте также

Появилось видео полного боя Флойд Мейвезер — Логан Пол
Фрэнсис Нганну: «Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов. Что мы делаем не так?»
Канада, прости, что смеялись над тобой! Команда ноунеймов выиграла чемпионат мира
Мейвезер и Логан Пол не выявили победителя в выставочном бою

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд