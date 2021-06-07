Надаль победил Синнера и вышел в 1/4 финала Roland Garros
20:46
Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Roland Garros.
В четвертом круге он обыграл Янника Синнера из Италии со счетом 7:5, 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут.
В 1/4 финала Надаль сыграет против Диего Шварцмана из Аргентины.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 18) — 7:5, 6:3, 6:0
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю