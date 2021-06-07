Надаль победил Синнера и вышел в 1/4 финала Roland Garros

Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Roland Garros.

В четвертом круге он обыграл Янника Синнера из Италии со счетом 7:5, 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут.

В 1/4 финала Надаль сыграет против Диего Шварцмана из Аргентины.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 18) — 7:5, 6:3, 6:0